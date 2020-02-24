حيوان الوشق يهاجم مدربه أثناء تأديته عرضا في السيرك... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه حيوان الوشق يهاجم مدربه أثناء تأديته عرضا في السيرك في أوسيتيا الجنوبية.

ويظهر في الفيديو معاملة المدرب العنيفة للقط البري الذي كان جالسا على كرسي مرتفع حيث قام بسحب الحبل الذي كان ملفوفا حول رقبته الأمر الذي أدى إلى سقوطه على الأرض، ليقوم بمهاجمة المدرب.

وقام المدرب على وجه السرعة بإخراج الحيوان الغاضب من المسرح وإنهاء العرض.

وفي عام 2019، أظهر استطلاع للرأي أن 53 % من الروس يتوجهون للسيرك لمشاهدة عروض الحيوانات.