فنلندا تترقب زيارة لافروف لبحث الأوضاع في أوكرانيا وسوريا

أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الخميس، أنها تترقب زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى هلسنكي في الثالث من مارس/آذار المقبل.

هلسنكي - سبوتنيك. ومن المقرر أن تشهد الزيارة عقد لقاءات مع وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، ورئيس البلاد، ساولي نينيستو.

وجاء في بيان الخارجية: "سيقوم وزير الخارجية الروسي ، سيرغي لافروف، بزيارة إلى هلسنكي، في 3 آذار/مارس المقبل. وسيلتقي لافروف مع وزير الخارجية، بيكا هافيستو".

وأكمل البيان "سيناقش الوزيران خلال لقائهما، قضايا أوكرانيا وسوريا والخليج والرقابة الدولية على التسلح وتنمية الأمن الإقليمي في شمال أوروبا والقضايا الدولية الملحة الأخرى".

وأضافت الخارجية "في إطار زيارته سيلتقي لافروف أيضا، مع رئيس الجمهورية، ساولي نينيستو"، وذكر البيان أن الوزيرين، لافروف وهافيستو، سيبحثان القضايا الثنائية بين فنلندا وروسيا والتعاون الإقليمي.

وسبق لهافيستو أن قال في أيلول/سبتمبر 2019، إنه "من الصعب للغاية تصور حل "للأزمات العالمية" بدون روسيا، أو أي حل لا تكون بموجبه روسيا شريكا فاعلا".

وربط هافيستو إمكانية رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي عن روسيا بضرورة تحقيق "تحولات حقيقية" بالوضع في شرق أوكرانيا (أي في إقليم دونباس).

يذكر أنه تاريخيا، تتميز العلاقات بين فنلندا وروسيا بمستويات عالية من التفاهم والشراكة وحسن الجوار.