منظمو الرحلات في روسيا: الصناعة السياحية مهددة بسبب فيروس "كورونا"

خاطب منظمو الرحلات السياحية في روسيا نواب رئيس وزراء الحكومة الروسية، بخطاب مفتوح، ولفتوا الانتباه إلى أن الصناعة السياحية ستكون مهددة بسبب الأحداث غير العادية في سوق السياحة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وتوصيات الوكالة الفيدرالية للسياحة بشأن التوقف عن بيع الرحلات وعن السفر إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران.

وأشار المنظمون في رسالة إلى نائبي رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو وتاتيانا غوليكوفا، والذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، إلى الوضع الذي يهدد استقرار صناعة السياحة في روسيا، والذي نشأ بسبب توصيات وكالة السياحة الفيدرالية في 27 فبراير/شباط بشأن التوقف عن بيع الرحلات وعن السفر إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران.

وأكدوا في الرسالة على أن الصياغة المستخدمة من قبل "هيئة حماية المستهلك الروسية"وكالة السياحة الروسية"، قبل تطبيع الوضع الوبائي، لا تسمح لنا بأن نحدد، بشكل لا لبس فيه، الحدود الزمنية لعمل هذه التوصيات. في الوقت نفسه، تعبر توصيات وكالة السياحة الروسية أساسًا لإنهاء المستهلكين للاتفاقيات المتعلقة ببيع المنتجات السياحية إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران، وهذا سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة لمنظمي الرحلات السياحية.

وفقًا للقانون الفيدرالي "حول السياحة"، في حالة وجود ظروف تشير إلى حدوث تهديد لسلامة حياتهم وصحتهم في بلد الوجهة، يحق للسائحين أن يطلبوا الإنهاء القانوني لاتفاق بيع منتج سياحي. "ولكن في الوقت نفسه، لا يحق لمنظمي الرحلات السياحية في مثل هذه الحالات استقطاع المصاريف التي دفعها المنظمون".

وفقًا لمنظمي الرحلات السياحية، تضع هذه القاعدة منظمي الرحلات السياحية في وضع غير متكافئ مع الشركاء من الصناعات ذات الصلة، مثل شركات الطيران وشركات التأمين التي يحق لها استقطاع الأموال التي يتم تلقيها من منظمي الرحلات السياحية عند شراء خدمات النقل. في الوقت نفسه، يضطر منظمو الرحلات السياحية إلى إعادة الأموال للسياح حصريًا من أموالهم، مما يتسبب في خسائر مباشرة.

ودعا منظمو الرحلات أعضاء الحكومة إلى "التعاون مع "هيئة حماية المستهلك الروسية" للنظر في الوضع بهدف تقييم مدة التدابير التي يجري اتخاذها واتخاذ القرارات في أقرب وقت ممكن لتحديد مدة العمل بتوصية وكالة السياحة الفيدرالية المؤرخة 27 فبراير 2020."

وفقًا لممثلي منظمي الرحلات السياحية، سيكون من الصحيح تحديد مدة أي توصيات من هذا النوع موجهة إلى رجال الأعمال. هذا من شأنه أن يقلل من التأثير السلبي على صناعة السياحة.