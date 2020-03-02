بيسكوف: بوتين لا يخطط للاجتماع مع الأمين العام لأوبك

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لا يوجد خطط في جدول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء مفاوضات مع الأمين العام لمنظمة أوبك وقيادة المملكة العربية السعودية بشأن الوضع في سوق الطاقة.

وقال بيسكوف: "لا، لا توجد مثل هذه الخطط بعد".

عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأحد، اجتماعًا مع ممثلي مجلس الوزراء وكبار شركات النفط والغاز الروسية، حيث ناقشوا الوضع في أسواق السلع العالمية وسط انتشار فيروس كورونا العالمي.

وفي الأسبوع الماضي، انخفضت أسعار النفط بسبب مخاطر انتشار فيروس كورونا، والذي قد يشكل ضغطًا شديدًا على الطلب على المواد الخام. وخلال مزاد يوم الجمعة، انخفض سعر خام برنت إلى مستوى لم يصل إليه منذ يوليو/تموز 2017 ، حيث انخفض إلى ما دون 49 دولار للبرميل.