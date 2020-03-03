موسكو: سنرفع العقوبات عن طالبان إذا وافق مجلس الأمن على المقترح الأمريكي

أكد المبعوث الرئاسي الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، اليوم الثلاثاء، عزم موسكو رفع العقوبات عن حركات طالبان إذا قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلغاء القيود الدولية بناءً على طلب واشنطن.

موسكو- سبوتنيك. وأضاف كابولوف في مؤتمر صحفي عقد بوكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا": لقد طلبوا (الولايات المتحدة) من مجلس الأمن رفع العقوبات بحلول التاسع والعشرين من مايو/ أيار".

وتابع أن ذلك سيكون له بعض العواقب، حيث أنه بموجب الاتفاق، فإن الولايات المتحدة ملزمة بإلغاء جميع العقوبات على طالبان، والتي فرضت مدار عقود، بحلول السابع والعشرين من أغسطس/ آب.

وأردف: "لكن هذا لا يتعلق فقط بالولايات المتحدة. إذا إذا تبنى مجلس الأمن القرار بإلغاء نظام العقوبات ضد حركة طالبان،سيكون هذا قرارًا يجب على الجميع الالتزام به، لذلك ستكون هناك بعض التبعات على روسيا وجميع الأعضاء الآخرين في المنظمة".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة ستبدأ في سحب قواتها من أفغانستان على الفور. وقال للصحفيين مجيبا على سؤال عن موعد بدء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان كجزء من اتفاق السلام مع حركة "طالبان": "اليوم. سيبدأ على الفور".

ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية، السبت، بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا لوقف أعمال العنف وإحلال السلام في البلاد. ووقع عن حركة "طالبان" الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي، وعن الولايات المتحدة مبعوثها للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد.

وينص الاتفاق الذي نشرته السفارة الأمريكية في كابول على أن تتعهد طالبان بقطع العلاقات مع تنظيم "القاعدة" ومواصلة الحرب على تنظيم "داعش" وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان خلال 14 شهرا.