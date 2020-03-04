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    امرأة ترتدي قناعا واقيا في دبي، تلتقط صورة على خلفية برج خليفة، بعد تأكيد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات العربية المتحدة 30 يناير 2020

    ماتيتسين: نأمل أن يتم حل وضع راكبي الدراجات الروس المعزولين في الإمارات قريبا

    © AP Photo / Kamran Jebreili
    روسيا
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    أعرب وزير الرياضة الروسي، أوليغ ماتيتسين، عن أمله في أن يتم حل وضع راكبي الدراجات الروس الذين يخضعون للحجر الصحي في الإمارات بسبب فيروس كورونا.

    وقال ماتيتسين، في مؤتمر صحفي: "زملائي على اتصال مع راكبي الدراجات الروس في دولة الإمارات، وكما نرى، نعيش جميعًا اليوم في هذا العالم المضطرب، لسوء الحظ، الجميع معرض لهذه المواقف. آمل أن يتم العثور على مخرج لهذا الوضع في المستقبل القريب".  

    رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن
    © REUTERS / TT NEWS AGENCY
    رئيس كوريا الجنوبية يلغي جولة للإمارات ومصر وتركيا بسبب فيروس كورونا
    وأشار المدير العام لفريق (غازبروم روسفيلو)، رينات خاميدولين، لوكالة "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، أن أربعة من ممثلي الفريق نُقلوا إلى المستشفى في الحجر الصحي الذي أعلن عنه في جولة الإمارات بسبب فيروس كورونا.

    وأكدت جميع الفحوصات الطبيه التي أخضع لها أعضاء الفريق أن النتائج سلبية، لكنهم (الفريق) يجب أن يجتازوا اختبارات متكررة، بحسب يوري فيداكاس كبير مستشاري السفارة الروسية في الإمارات، مشيرا إلى أنه سيتم عزل الفريق الروسي لمدة تتراوح من 7 إلى 10 أيام.

    ووصل العدد الإجمالي لمصابي فيروس كورونا في الإمارات إلى 27 شخصًا، خمسة منهم تم علاجهم بالكامل.

    وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أمس الثلاثاء، تشخيص 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم /COVID-19/ تم رصدها من خلال التقصي النشط والمستمر، تعود لجنسيات مختلفة تضمنت شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا وشخصا من ألمانيا وشخصا من كولومبيا تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقا".

    وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية (WHO) عن انتشار الالتهاب الرئوي غير المعروف "كورونا" في مدينة ووهان في الجزء الأوسط من البلاد (مقاطعة هوبى).

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