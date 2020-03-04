ماتيتسين: نأمل أن يتم حل وضع راكبي الدراجات الروس المعزولين في الإمارات قريبا

وقال ماتيتسين، في مؤتمر صحفي: "زملائي على اتصال مع راكبي الدراجات الروس في دولة الإمارات، وكما نرى، نعيش جميعًا اليوم في هذا العالم المضطرب، لسوء الحظ، الجميع معرض لهذه المواقف. آمل أن يتم العثور على مخرج لهذا الوضع في المستقبل القريب".
وأكدت جميع الفحوصات الطبيه التي أخضع لها أعضاء الفريق أن النتائج سلبية، لكنهم (الفريق) يجب أن يجتازوا اختبارات متكررة، بحسب يوري فيداكاس كبير مستشاري السفارة الروسية في الإمارات، مشيرا إلى أنه سيتم عزل الفريق الروسي لمدة تتراوح من 7 إلى 10 أيام.
ووصل العدد الإجمالي لمصابي فيروس كورونا في الإمارات إلى 27 شخصًا، خمسة منهم تم علاجهم بالكامل.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أمس الثلاثاء، تشخيص 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم /COVID-19/ تم رصدها من خلال التقصي النشط والمستمر، تعود لجنسيات مختلفة تضمنت شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا وشخصا من ألمانيا وشخصا من كولومبيا تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقا".
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية (WHO) عن انتشار الالتهاب الرئوي غير المعروف "كورونا" في مدينة ووهان في الجزء الأوسط من البلاد (مقاطعة هوبى).
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