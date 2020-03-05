إيروفلوت تدخل طائرات فاخرة في الخدمة...صور

رفعت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" مستوى الخدمة إلى مستوى عال، مما يسمح بزيادة منافسة الشركة لشركات الطيران العالمية.

أعلنت شركة "إيرباص" أنها سلمت "إيروفلوت"، أكبر شركة طيران روسية، أول طراز من طائرة "A350-900".

وتستخدم الخطوط الجوية القطرية طائرات إيرباص من طراز "A350-900" أيضا، وهي الشركة الأولى التي اشترت طائرات من هذا النوع وتمتلك في أسطولها الجوي 39 طائرة من هذا النوع،

وقالت الشركة في بيان "وافقت شركة النقل الروسية "إيروفلوت" الرائدة وعضو تحالف سكاي تيم، على تسلم أول طائرة A350-900 ، لتصبح مالك أحدث جيل من الطائرات ذات الجسم العريض".

© Sputnik . Ramil Sitdikov إيروفلوت تتسلم أول طراز من طائرة "A350-900"

وأعلنت "إيرفلوت" أنها ستستخدم الطائرة من طراز "A350-900" للرحلات من موسكو إلى لندن ودبي ونيويورك وميامي وأوساكا وبكين.

وتحتوي الطائرة على 316 مقعدا، منها 28 مقعدا مخصصة لدرجة رجال الأعمال، و24 مقعدا للدرجة الأولى و264 مقعدا للدرجة الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الطائرة بنظام الترفيه "باناسونيك ايكس 3" الذي سيوفر الاتصال بشبكة "Wi-Fi".

© Sputnik . Ramil Sitdikov إيروفلوت تستلم أول طراز من طائرة "A350-900 "

وقالت إيرباص أيضا أنه بفضل التقنيات الجديدة، سيتم تخفيض تكاليف التشغيل بنسبة 25٪. وسوف ينخفض استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25٪ أيضا.