بوتين: روسيا لا تتفق دائما مع تركيا بشأن تقييم ما يحدث في سوريا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أن روسيا لا تتفق دائما مع تركيا بشأن تقييمات ما يحدث في سوريا، لكن يمكننا إيجاد أرضية مشتركة في اللحظات الحرجة.

وجاء تصريح الرئيس الروسي، عقب انتهاء المحادثات التي عقدت في الكرملين، اليوم الخميس، والتي استمرت 5 ساعات و40 دقيقة.

وقال بوتين: "نتيجة لمحادثاتنا، اتفقنا على وثيقة مشتركة، سينشر وزراء الخارجية أحكامها. والتي تلخص القرارات التي اتخذناها، مع رئيس الجمهورية التركية، السيد رجب طيب أردوغان، خلال مشاورات اليوم التي استغرقت أكثر من ست ساعات".

وأضاف الرئيس بوتين: "لقد أكدنا اليوم اهتمام بلدينا بمواصلة عملهما في إطار صيغة أستانا. لقد كانت عملية أستانا هي التي أعطت زخماً جدياً في سياق التسوية السورية".

وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في موسكو، ستكون أساسًا جيدًا لحل الوضع في إدلب.

وعبر بوتين عن أمله "أن تكون هذه الاتفاقات بمثابة أساس جيد لإنهاء العمليات العسكرية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، ووضع حد لمعاناة السكان المدنيين، وتهيئة الظروف لاستمرار عملية السلام في سوريا بين جميع أطراف الصراع".

وأضاف: "ننطلق من مبادئ الحفاظ على سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ونحن مقتنعون أيضا بأنه يجب ألا نسمح بالتهاون في الحرب ضد الإرهاب الدولي".