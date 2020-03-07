روسيا لـ"الناتو": حاول كثيرون تهديدنا بقعقعة السلاح... والمحاولات انتهت بالخزي

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن موسكو توصي دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي خططت لتدريبات على حدود روسيا، بالتفكير في الآثار المترتبة جراء الأعمال العدوانية التي تزيد من التوتر في المنطقة.

موسكو - سبوتنيك . وقالت الخارجية الروسية: فيما يتعلق بخطط الحلف لإجراء مناورات "ديفندر أوروبا- 2020" في نيسان/ أبريل وأيار/مايو، تحت ذريعة الالتزامات في إطار كتلة شمال الأطلسي ، تزيد الولايات المتحدة بشكل منهجي من تجميع قواتها المسلحة في أوروبا الشرقية في الجوار المباشر لبلدنا وتزيد تمويلها بانتظام للبرامج العسكرية ذات الصلة".

وأضافت: الآن لا يخفون في الناتو أو في واشنطن، أن روسيا في إطار هذه التدريبات هي "العدو المحتمل"... ومع ذلك، فإن فرض تغيير على المسار الروسي في السياسة الخارجية لن ينجح، ففي تاريخ روسيا كان هناك الكثيرين ممن حاولوا تهديدها بقعقعة السلاح. "هذه المحاولات انتهت بالخزي".