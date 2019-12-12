بلغاريا مستعدة لاستضافة مركز تنسيق قوات حلف "الناتو" البحرية

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، بأن بلغاريا مستعدة لاستضافة مركز تنسيق بحري تابع "للناتو" في البحر الأسود، في مدينة فارنا الساحلية.

بروكسل – سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في لقاء صحفي، عقب محادثات مع رئيس الوزراء البلغاري: "بحثنا اليوم اقتراح استضافة مركز التنسيق في فارنا".

وأوضح ستولتنبرغ أن العمل جار في الوقت الراهن على تعيين هذه المهام لمقر قوات "الناتو" البحرية في المملكة المتحدة.

بدوره أشار رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، إلى أن هناك اتفاقا أوليا بشأن نقطة محورية، سيكون لها طابع "الردع"، وقال بوريسوف: "إنه مدعو، بشكل حصري، للعب دور رادع".

يذكر أن حلف الناتو دخل مرحلة التوسع على نطاق واسع بعد انهيار كل من الاتحاد السوفيتي السابق وحلف وارسو. وشهدت الفترة بين أعوام 1999 و2009 انضمام جميع الدول – الأعضاء سابقاً في الحلف الشرقي تقريباً، إلى حلف الناتو باستثناء الجمهوريات الأربع من قوام يوغوسلافيا السابقة ( صربيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك ومقدونيا) بالإضافة إلى دول البلطيق الثلاث.