بوتين يعرب عن قناعته بضرورة وجود سلطة رئاسية قوية في روسيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن من الضروري وجود سلطة رئاسية قوية في روسيا، وأن هذا أمر ضروري للاستقرار.

وقال بوتين في كلمته أمام البرلمان الروسي: "أعتقد وعلى قناعة تامة بأن وجود سلطة رئاسية قوية أمر ضروري للغاية لروسيا".

وأضاف بوتين: "الوضع الحالي في الاقتصاد، وليس في الاقتصاد فقط، وفي مجال الأمن ينبهنا لذلك أكثر من مرة. إن هذا أمر ضروري للاستقرار قبل كل شيء".

وتابع بوتين: "شكل الحكم البرلماني، المستخدم الآن بشكل واسع في العالم، لا يمكن أن يستخدم عندنا. فلتنظروا إلى ما يحدث في بلدن الديمقراطية التقليدية في أوروبا، أقول هذا بدون مبالغة، في بعض البلدان لا يستطيعون تشكيل حكومة لسنوات. بالنسبة لروسيا، هذا ببساطة أمر مستحيل وغير مقبول على الإطلاق".