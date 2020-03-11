الرئاسة الروسية: ثمة أمل في اتفاق على تبادل الأسرى في دونباس في مارس

أعلن نائب رئيس إدارة الرئاسة الروسية، دميتري كوزاك، اليوم الأربعاء، أن هناك أملا في اتفاق على تبادل الأسرى في دونباس في آذار/ مارس، وسيتم التحقق من قائمة الأشخاص في غضون أسبوع.

موسكو - سبوتنيك. وقال كوزاك في ختام اجتماع مجموعة الاتصال في مينسك "حتى لا نكون مفرطين في التفاؤل، سأقول نعم، هناك مثل هذا الأمل- الاتفاق على إجراءات محددة... عندما يكون من الضروري التحقق من جميع الأشخاص، الذين هم على استعداد للمشاركة في هذا التبادل. هذه مسألة أساسية".

وأضاف "اتفقنا اليوم على أنه سيتم التحقق من هذه القائمة في غضون أسبوع".

وتابع كوزاك، أنه في المفاوضات حول دونباس تم الاتفاق على آليات جديدة للتفاعل بين الأطراف لإيجاد حلول سياسية لتسوية الصراع .

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/ أبريل من عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، (اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد)، تعبيراً عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من العام نفسه. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد تجاوز عدد ضحايا النزاع الـ 13 ألف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصال التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد خطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات المتبادلة بين طرفي النزاع ما زالت تحدث بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة المبرمة.