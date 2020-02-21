الأمم المتحدة ترسل 6 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى دونباس

أرسلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، ست شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى مناطق دونباس، غير الخاضعة لسيطرة حكومة كييف.

كييف - سبوتنيك. وجاء في بيان دائرة حرس الحدود الأوكراني: "من خلال نقطة العبور "نوفوتروتسكايا" انطلقت ست شاحنات تحمل مساعدات إنسانية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أراضي أوكرانيا".

وذكرت دائرة الحدود الأوكرانية أنه تم إرسال أكثر من 10 أطنان من اللوازم المدرسية إلى سكان منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

يشار في هذا السياق إلى أن وزارة الطوارئ الروسية تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية لسكان دونباس، منذ آب/أغسطس 2014، حيث تم إرسال 90 قافلة إلى أراضي جنوب شرق أوكرانيا، محملة بأكثر من 82 ألف طن من المساعدات الإنسانية.