سلطات كالينينغراد توصي الجامعات والمعاهد بالانتقال إلى نظام الدراسة عن بعد

أصدرت سلطات مقاطعة كالينينغراد الروسية، اليوم الأحد، توصيات للمعاهد والجامعات المتواجدة في الإقليم، باتباع نظام تعليم الطلاب عن بعد، وذلك بسبب خطورة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

كالينينغراد- سبوتنيك. واتخذت السلطات قرارا بالسماح لتلاميذ المدارس ومرتادي رياض الأطفال بالغياب، من خلال إعلان الطابع الاختياري للدوام.

وجاء في بيان حكومة كالينينغراد: "تدعو الحكومة المعاهد والجامعات لتنظيم تعليم عن بعد للطلاب. ويتعين على إدارة المعهد أو الجامعة إبلاغ الطلاب بالقرارات المتخذة".

وأعلنت سلطات مقاطعة كالينينغراد الروسية عن تطبيع إدخال نظام الجهوزية القصوى حتى 30 نيسان/ أبريل، وإلغاء جميع الفعاليات العامة، بما فيها الثقافية والعملية والترفيهية التي يشارك فيها أكثر من 300 شخص (للأماكن المغلقة) وأكثر من 600 شخص (للأماكن المفتوحة).