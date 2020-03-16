السفارة النمساوية في موسكو تقلص ساعات العمل بسبب "كورونا"

أعلنت البعثة الدبلوماسية للنمسا لدى روسيا، اليوم الاثنين، أنها خفضت ساعات عمل سفارتها في موسكو، ومواعيد استقبال قسمها القنصلي إلى ساعتين يوميا بسبب الوضع حول فيروس "كورونا".

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للبعثة الدبلوماسية: "يتم تخفيض ساعات الاستقبال في القسم القنصلي بالسفارة النمساوية في موسكو مؤقتا (فقط لاستقبال المواطنين النمساويين، من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10:00 صباحا إلى 12:00 ظهرا)".

وأشارت السفارة إلى أنه لا يزال من الممكن الاتصال عن طريق الهاتف لمراجعة المسائل القنصلية مع البعثة، وخلال ساعات العمل عن طريق البريد الإلكتروني.

وبالإضافة إلى ذلك، نوهت السفارة إلى أنه بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة النمساوية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد منذ 17 آذار/ مارس من هذا العام، فإنه لن يتم منح الرحلات الجوية من روسيا تصريحا بالهبوط في النمسا. وأن القسم القنصلي في السفارة لن يستقبل طلبات التأشيرة للسفر إلى النمسا.

وشددت السفارة على أنه لن تكون هناك استثناءات إلا في حالات خاصة لأفراد أسر المواطنين النمساويين وكذلك للدبلوماسيين المبعوثين إلى النمسا كجزء من مهمة رسمية".

وتشير أحدث البيانات الواردة من وزارة الصحة في النمساوية، إلى أن عدد الحالات المؤكدة لفيروس "كورونا" المستجد في البلاد 602 حالة. وفي وقت سابق، اتخذت الحكومة النمساوية في عدة مراحل تدابير تقييدية لاحتواء انتشار الفيروس في البلد.