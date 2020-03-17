بوتين يدعو لتوفير إنترنت منزلي مجاني ليتمكن المواطنون من شراء المنتجات الحيوية

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى تسهيل الوصول إلى الإنترنت المجاني المنزلي ليتمكن المواطنون من شراء المنتجات الحيوية، بما في ذلك الأدوية عبر الإنترنت.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة: "أتوجه إلى الحكومة وشركات الاتصالات، نحتاج إلى استخدام جميع إمكانياتنا من أجل تنفيذ التوجيهات التي وردت في رسالتي إلى الجمعية الفدرالية، توفير إنترنت منزلي مجاني يوفر الإمكانية لطلب الأدوية والتعليم عن بعد، والحصول على الخدمات الحكومية".

ودعا بوتين خلال اجتماع الحكومة إلى زيادة أنظمة اختبار وكشف فيروس كورونا، مشيرا إلى ظهور ابتكار روسي – ياباني للكشف السريع عن الفيروس في أبريل/نيسان المقبل.

وأوعز الرئيس الروسي إلى وزارة الصحة معالجة مسألة تقديم الدعم الإضافي للأطباء الذين يقاومون فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 114 حالة في عموم روسيا.

وأكدت ردا على مزاعم عدم استعداد الطب الروسي لمواجهة كورونا: "في روسيا يوجد 40 ألف جهاز للتنفس الاصطناعي".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، جائحة، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 187 ألف في أكثر من 160 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة ألاف.