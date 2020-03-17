بوتين يوقع مرسوما بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 22 أبريل

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة في الـ22 أبريل/نيسان في جميع أنحاء البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم بحسب المكتب الصحفي للكرملين: "تحديد الـ 22 أبريل 2020، يوما للاستفتاء في جميع أنحاء البلاد بشأن مسألة الموافقة على تعديلات دستور روسيا، المنصوص عليها في المادة 1 من القانون الروسي حول تعديل دستور روسيا الاتحادية بشأن تحسين تنظيم بعض المسائل المتعلقة بتنظيم وأداء السلطة العامة".

وخلصت المحكمة الدستورية الروسية ، في بيان، يوم أمس الاثنين، إلى استنتاج بشأن دستورية أحكام القانون "بشأن تحسين تنظيم المسائل المتعلقة بتنظيم وأداء السلطة العامة، من حيث تعديلات الدستور والتصويت على الصعيد الوطني.

ونشرت المحكمة الدستورية قرارها على موقعها الإلكتروني، والذي اعتبرت فيه أن مشروع التعديل متوافق مع الدستور الروسي.

وتتيح التعديلات الدستورية للرئيس الحالي لروسيا بالترشح لهذا المنصب مرة أخرى بعد عام 2024.

وكان مجلس الاتحاد الروسي، قبل ذلك، قد وافق على قانون التعديلات الدستورية الجديدة، بعد أن أقره مجلس الدوما في القراءة الثالثة، وتكرس التغييرات التي أدخلت على الدستور المتطلبات الجديدة المطروحة أمام الرئيس وأعضاء الحكومة ومسؤولي الدولة من مختلف المستويات، وتوطيد ضمانات الدولة الاجتماعية للمواطنين، وتغيير صلاحيات البرلمان، حظر التفريط بالأراضي الفيدرالية، تحديد وضع اللغة الروسية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أقترح ، يوم 15 كانون الثاني/يناير الماضي، في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية، إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي، وسيكون هذا أول تعديل للدستور الذي تمّ تبنيه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1993.