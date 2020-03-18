تعطيل الدوام في المدارس الروسية من 23 مارس ولغاية 12 أبريل

قال وزير التعليم الروسي، سيرغي كرافتسوف، إنه سيتم تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الروسية، بسبب فيروس "كورونا" من 23 مارس/ آذار ولغاية 12 أبريل/ نيسان.

وأشار كرافتسوف في الاجتماع الأول لمجموعة العمل المعنية بالتنسيق مع إدارات التعليم الإقليمية " سيتم الإعلان عن تعطيل المدارس من الاثنين (23 مارس) إلى 12 أبريل، وفي الوقت نفسه، سيتم توفير الدعم للتعلم عن بعد للطلاب".

وستتبع المدارس الروسية أسلوب التعلم عن بعد ابتداء من يوم الإثنين المقبل، هذا في ظل تفشي مرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث أعلنت نائبة رئيس الحكومة، تاتيانا غوليكوفا تسجيل 114 إصابة في البلاد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، جائحة (وباء عالميا).