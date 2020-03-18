شركة الطيران الروسية "بوبيدا" تعلق الرحلات من موسكو إلى دبي

أعلنت شركة الطيران "بوبيدا" الروسية في بيان رسمي لها، عن تعليق رحلاتها من موسكو إلى دبي اعتبارا من 20 مارس/آذار، بسبب القيود الروسية على الرحلات الجوية، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الشركة في بيانها: "اعتبارا من 20 مارس 2020، تعلق "بوبيدا" الرحلات الجوية من موسكو إلى دبي بسبب القيود المفروضة على الرحلات الجوية التي فرضتها الحكومة الروسية".

وأعلن مقر غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 147 حالة بعد تسجيل 33 حالة جديدة خلال 24 ساعة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حوالي 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800 شخص.