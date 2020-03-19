قديروف يرد على الاتهامات الغربية لروسيا بشأن دورها في فيروس "كورونا"

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من التهديد الخطير الذي يمثله وباء فيروس "كورونا" ، فإن الغرب يواصل نشر خرافات حول دور روسيا المزعزع للاستقرار في هذه العملية.

وكتب قديروف على قناته في منصة التواصل الاجتماعي "تلغرام": "يا له من عالم غريب للغاية - هذا ما يطلق عليه الغرب. بمجرد أن يعطس شخص واحد في الدول الأوروبية، تتجه كل الأنظار إلى الشرق. يقول إنه ليس من دون سبب، واللوم يعود إلى روسيا وفلاديمير بوتين... يقول إن روسيا تسعى دائما لخلق حالة من الذعر وزعزعة استقرار الوضع. كما يقول الناس، هم أنفسهم خلقوا أكذوبة وصدقوها".

وأشار قديروف إلى أن العالم يواجه تهديدا خطيرا، بينما الغرب "لا يمكنه أن يتخلى عن الأساطير والأوهام حول التهديد الروسي"، مشيراً إلى أن "فيروس كورونا ولد وبدأ المسيرة من الصين، ووصل إلى أوروبا عبر دول تقع جنوبي روسيا". وتابع قديروف ساخرا أنه حتى "الدجاج يضحك" على "الخرافات" الغربية.

ونقلت "فاينانشال تايمز"، في وقت سابق من اليوم، عن تقرير للاتحاد الأوروبي يزعم أن وسائل الإعلام الروسية شاركت في نشر المعلومات الخاطئة في دول الاتحاد حول مكافحتها لفيروس "كورونا".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف، معلقا على هذه المعلومات، إن هوس الـ "روسوفوبيا" (رهاب الروس) في الغرب مستمر حتى في ظروف الوباء.