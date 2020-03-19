روسيا... تخصيص 123 مليون دولار لتحفيز العاملين في المجال الصحي

موسكو - سبوتنيك. وجاء في قرار الحكومة نشر على بوابة المعلومات القانونية: "تخصيص من الصندوق الاحتياطي الروسي للحكومة الروسية في عام 2020 مخصصات الميزانية: لوزارة الصحة الروسية بقيمة 10233.4 مليون روبل (حوالي 123 مليون دولار)... لتأمين مدفوعات ذات طابع تحفيزي على شروط العمل الخاصة والعبء الإضافي للعاملين في مجال الطب الذين يقدمون الرعاية الصحية للمواطنين الذين تم تشخيص عدوى فيروس كورونا لديهم وللأشخاص من المجموعات المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

في غضون ذلك، أعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا تسجيل 199 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، منها 188 بين المواطنين الروس و11 من الرعايا الأجانب.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حتى يوم أمس، أكثر من 225 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9275، وتجاوز عدد المتعافين 85800 ألف شخص.