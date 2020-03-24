تشديد القيود على المواطنين الروس بسبب "كورونا"

اقترح الدوما (مجلس النواب) الروسي، اليوم الثلاثاء، إجراء تعديل في مواد الدستور المتعلقة بقوانين الحجر الصحي وإيذاء الآخرين، وسيتم التصويت على المقترحات يوم 31 مارس/آذار.

وجاء في بيان المجلس: "يقترح تشديد عقوبة انتهاك القوانين الصحية الوقائية، التي تسبب في انتشار العدوى بين الناس أو تؤدي إلى تسمم الأشخاص، على شكل غرامة من 500 ألف روبل (حوالي 6181 دولارا) إلى 1 مليون روبل (12690 دولارا) أو بقيمة الراتب أو الدخل الآخر لمدة 3 إلى 5 سنوات، أو حظر التوظيف لمهن معينة أو الانخراط في أنشطة معينة من سنة إلى 3 سنوات، أو تقييد الحرية لمدة تصل إلى 3 سنوات".

واقترح أعضاء المجلس عقوبة قدرها 2 مليون روبل (نحو 25 ألف دولار) أو حظر شغل وظائف معينة أو الانخراط في أنشطة معينة لمدة من 3 إلى 5 سنوات أو السجن لمدة خمس سنوات، لكل من ينتهك القواعد الصحية الوقائية، ويسبب وفاة شخص أو ينفذ عن عمد الأفعال التي تؤدي إلى إصابة جماعية بمرض معد.

وأضاف البيان أنه يقترح معاقبة الذين ينتهكون القواعد الصحية الوقائية ويتسببون في وفاة شخصين أو أكثر، بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.

كما اقترح عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، فرض الحجر الصحي على كل مسن يزيد عمره عن 65 عاما في المدن الروسية الكبيرة التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 57 إصابة جديدة بكورونا في روسيا في 14 منطقة خلال الـ24 الساعة الماضية.