رئيس الوزراء الروسي يوعز للسلطات بتوصية المواطنين بالحد من الرحلات السياحية

أوعز رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إلى السلطات الإقليمية بأن توصي المواطنين بالحد من السفر، بما في ذلك لغرض السياحة والترفيه.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان على موقع الحكومة: " تم تكليف السلطات التنفيذية للكيانات المكونة للاتحاد الروسي بان توصي المواطنين بالحد من السفر، بما في ذلك لغرض السياحة والترفيه" .

في سياق متصل، أكدت نائبة عمدة موسكو، أناستاسيا راكوفا، أن نحو 100 مريض بفيروس "كورونا" يعالجون أنفسهم في منازلهم، فيما يتلقى 400 شخص العلاج في المستشفيات، و20 شخصا يقيمون في مرافق الحجر الصحي.

وقالت راكوفا لقناة "روسيا 1": "الوضع لدينا يتغير مع كل يوم، وللأسف ليس نحو الأفضل، أغلب المصابين يتعالجون في المستشفيات، وهناك 20 مصابا في موسكو يقيمون ضمن مرافق الحجر الصحي، وهم المرضى الذين لديهم أعراض مرضية خفيفة، وهناك 100 مصاب يتعالجون في منازلهم".

وأكدت نائبة العمدة أن أغلب المرضى يتلقون العلاج في المستشفيات وعددهم نحو 400 شخص، وأشارت إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة يوم الأربعاء بلغت 120 حالة جديدة، ويوم الخميس 136 حالة.