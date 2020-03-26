100 مصاب بـ"كورونا" في موسكو يتعالجون في منازلهم و400 في المستشفيات

أكدت نائبة عمدة موسكو، أناستاسيا راكوفا، أن نحو 100 مريض بفيروس "كورونا" يعالجون أنفسهم في منازلهم، فيما يتلقى 400 شخص العلاج في المستشفيات، و20 شخصا يقيمون في مرافق الحجر الصحي.

وقالت راكوفا لقناة "روسيا 1": "الوضع لدينا يتغير مع كل يوم، وللأسف ليس نحو الأفضل، أغلب المصابين يتعالجون في المستشفيات، وهناك 20 مصابا في موسكو يقيمون ضمن مرافق الحجر الصحي، وهم المرضى الذين لديهم أعراض مرضية خفيفة، وهناك 100 مصاب يتعالجون في منازلهم".

وأكدت نائبة العمدة أن أغلب المرضى يتلقون العلاج في المستشفيات وعددهم نحو 400 شخص.

وأشارت إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة يوم الأربعاء بلغت 120 حالة جديدة، ويوم الخميس 136 حالة.

بينما أعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 182 إصابة جديدة بالفيروس في 18 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 136 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 840 إصابة، في 56 إقليماً.

وجاء في بيان لغرفة العمليات، اليوم الخميس: "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا في 18 إقليماً".

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد الإصابات في روسيا، ليبلغ 840 إصابة بفيروس كورونا في الوقت الراهن، موضحا أن "9 أشخاص غادروا المستشفى خلال الـ24 الساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس... بذلك يبلغ إجمالي الذين تماثلوا إلى الشفاء من الفيروس 38 شخصا".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 503 آلاف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 22 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 121 ألف شخص.