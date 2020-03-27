الكرملين يعلن إصابة أحد موظفي الرئاسة الروسية بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين موظفي الكرملين، وأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يتعامل مع الشخص المصاب.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، اليوم الجمعة، ردا على سؤال الصحفيين عن صحة ما تردد من أخبار عن إصابة أحد موظفي الرئاسة الروسية بفيروس كورونا: "بالفعل، الخبر صحيح، وجاري اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة لمنع انتشار الفيروس".

وأضاف بيسكوف: "الرئيس لم يتعامل معه [المصاب]".

وشدد بيسكوف على أهمية التدابير الاحترازية والصارمة التي تم اتخاذها لمكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى خضوع حميع المشاركين في الفعاليات التي تتضمن لقاءات مع الرئيس لاختبار فحص فيروس كورونا قبل الحدث.

هذا وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، قد أعلن اليوم الجمعة، تسجيل 196 إصابة جديدة بالفيروس في 16 إقليما من أقاليم البلاد، من بينها 157 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1036 إصابة، في 58 إقليما.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.