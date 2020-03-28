وفاة مريضين بكورونا في روسيا

أعلن محافظ مدينة سان بطرسبورغ الروسية ألكسندر بيغلوف، اليوم السبت، أن أحد المرضى الذين خضعوا لفحوصات (كوفيد-19) أظهرت أنها إيجابية، قد توفي في مستشفى المدينة "بوتكين".

بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال بيغلوف، للصحفيين عقب اجتماع بشأن الوقاية من فيروس "كورونا": "علمنا اليوم أن مريضا توفى في مستشفى بوتكين. سيتم توضيح السبب بعد تشريح الجثة. لدينا بالفعل خسارة واحدة".

وأضاف، بأن هذا المريض أجرى فحصاً لـ(كوفيد-19) تبين بأنه إيجابي.

من ناحية أخرى أعلنت غرفة العمليات في العاصمة وفاة مريضة مصابة بـ"كوفيد-19" في موسكو تبلغ من العمر 69 عاماً وذلك خلال نقلها إلى المستشفى حيث تأكد أن لديها التهاب رئوي ثنائي.

وأعلنت غرفة مكافحة انتشار عدوى فيروس "كورنا" المستجد في روسيا، اليوم السبت، بأنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تسجيل 228 حالة إصابة بفيروس كورونا في 26 منطقة في روسيا، ليبلغ إجمالي عدد الحالات في البلاد 1264 حالة في 62 منطقة.

كما جرى الإعلان عن تعافي 4 أشخاص مصابين بـ (كوفيد-19) وخروجهم من المستشفيات خلال الـ24 الأخيرة، وفي المجموع تعافى 49 شخصا تماما.

وبلغ مجموع، حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، التي سجلت في روسيا حتى الآن، 1،264 حالة في 62 إقليماً.