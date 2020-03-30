ميشوستين يطلب من الأقاليم إدخال تدابير لمكافحة "كورونا" كالتي اتخذتها موسكو

طلب رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، من السلطات في الأقاليم الروسية لفت الانتباه إلى التدابير التقييدية التي تم إدخالها في موسكو وضواحيها لمكافحة وباء فيروس كورونا وبحث إمكانية إدخال إجراءات مماثلة في الأقاليم.

موسكو - سبوتنيك. وقال ميشوستين، خلال لقاء مع نواب رئيس الوزراء: "تم إدخال نظام العزل الذاتي (في موسكو)، بغض النظر عن الفئة العمرية، ما عدا أولئك الذين يحتاجون لرعاية طبية طارئة، وكذلك الذهاب إلى متجر (لشراء مواد غذائية ضرورية) أو الذهاب للعمل في حال لم يتم تعليقه بموجب هذه المراسيم ولأسباب أخرى... في الوضع الحالي، سيساعد ذلك على حماية الشخص والمقربين منه. أطلب من قادة الكيانات في روسيا الاتحادية أخذ تجربة زملائهم بالاعتبار والعمل على إمكانية إدخال تدابير مماثلة في مناطقهم".

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أمس الأحد، عن بدء تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم، ابتداءً من يوم 30 آذار/مارس، بغض النظر عن أعمارهم، لافتا إلى أنه بموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة، وسيكون من الممكن مغادرة المنزل إلى أقرب صيدلية أو متجر، أو للحصول على رعاية طبية طارئة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في روسيا حسب إحصاءات يوم أمس الأحد 1534، أغلبهم في موسكو -1014 مصابا.

ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السكان للمكوث في منازلهم وأعلن الأسبوع الجاري عطلة مدفوعة الأجر.