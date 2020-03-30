شركة "أيروفلوت" الروسية تلغي أكثر من 60 رحلة بسبب القيود المفروضة على عدد الركاب

أعلنت الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت"، اليوم الاثنين (الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، عن إلغاء أكثر من 60 رحلة، بسبب القيود المفروضة على عدد الركاب القادمون إلى مطار "شيريميتيفو" بموسكو.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان: "بسبب القيود المفروضة على عدد الركاب القادمون إلى مطار شيريميتيفو الدولي (ما لا يزيد عن 500 شخص في اليوم)، تم إلغاء الرحلات الجوية التالية".

وأشار البيان، إلى إلغاء قائمة بـ 62 رحلة "من وإلى" مطار "شيريميتيفو".

انتشر الفيروس حتى الآن في 200 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3304 إصابة.



بينما في دول مثل: إيطاليا (101 ألف إصابة، 11590 وفاة)، إسبانيا (85 ألف إصابة، 7340 وفاة)، والولايات المتحدة ( 159670 ألف إصابة، 2951 فاة)، يتم يوميا تسجيل عدة آلاف مصاب ومئات الوفيات، إلى جانب مئات الآلاف في نحو 200 دولة أخرى، إذ تعدت الإصابات حاجز الـ 775500 ألف إصابة، تم شفاء 164 ألف شخص من المرض، واقتربت الوفيات من 37 ألف وفاة، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

كما عطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. وأيضا أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.