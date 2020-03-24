الحكومة الروسية تكلف وزارة النقل بتنظيم عودة المواطنين الروس من مصر

كلفت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، وزارة النقل بتنظيم عودة المواطنين الروس من مصر.

وأعلنت وزارة النقل الروسية، أمس الاثنين، أن رحلة لشركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" أقلعت من موسكو إلى القاهرة لنقل المواطنين الروس.

وحدّت روسيا وعدد من البلدان الأخرى على خلفية جائحة فيروس "كورونا" وبشكل كبير من الحركة الجوية، واضطرت شركات الطيران لإلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية، كما قامت بعض الدول بإغلاق الحدود، والآن تضطر الدول إلى إعادة مواطنيها إلى البلاد.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد أعلنت، يوم 11 آذار/ مارس 2020، أن تفشي وباء "كوفيد-19" وباء عالميا، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 17 ألف شخص، ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 196 دولة وإقليم في العالم، أكثر من 399 ألف حالة. في روسيا، وفقا للبيانات الأخيرة، تم تسجيل 495 إصابة.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في مصر 366 حالة، توفي منهم 19 حالة، فيما تماثل للشفاء 68 حالة.