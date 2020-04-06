روسيا... تتلقى طلبا على مليوني نظام اختبار كشف "كورونا" من 40 شركة

أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، اليوم الإثنين، أن الصندوق تلقى طلبا على مليوني نظام اختبار روسي - ياباني لكشف فيروس "كورونا" المستجد من 40 شركة روسية.

موسكو - سبوتنيك. وقال دميترييف لقناة "سي ان بي سي": "لقد أبرمت 40 شركة روسية معنا عقودا لمليوني نظام اختبار".

هذا وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة قد أحدث بالتعاون مع شركة "ميراي جينوميكس" اليابانية، أنظمة اختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) التي تصلح للمختبرات العادية وللمختبرات المحمولة، وتستغرق النتيجة مدة لا تتجاوز 30 دقيقة.

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وتخطى إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العالم 1.2 مليون في 183 دولة في العالم واقترب عدد الوفيات من 70 ألف شخص، وتعافى أكثر من 260 ألف.