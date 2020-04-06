إسرائيل تعلن ارتفاع إصابات "كورونا" إلى 8611 وعدد الوفيات بلغ 51 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين،عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 8611 حالة والوفيات إلى 51 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها،، أن من بين حالات الإصابة (106) مرتبطون بأجهزة تنفس، و(182) حالة متوسطة، والباقي حالتهم طفيفة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأشارت، إلى أن 546 من المصابين شفوا من الإصابة بالفيروس وعادوا إلى بيوتهم، منوهة إلى أن هذه الأرقام إلى زيادة بنسبة (10%) من الذين لا يتنفسون بقواهم الذاتية، و(10%) في عدد المرضى الذين وصفت حالتهم بالخطيرة.

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد ذكرت، صباح أمس الأحد، بأن الجنرال نداف بادان، قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، قد تم نقله إلى الحجر الصحي داخل مكتبه.

وذكرت الصحيفة أن الجنرال بادان دخل الحجر الصحي، بعد اختلاطه غير المباشر بمستوطن تبيّن أنه مصاب بفيروس كورونا، كان يتواجد في مقر قيادة الجيش الإسرائيلي بالضفة حين كان بادان في المكان نفسه، مؤكدة أن قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية سيدخل العزل في مكتبه، ومن هناك يواصل متابعة أعماله، مشيرة إلى أن الجنرال بادان لا يشعر بأي أعراض للمرض وهو بحالة جيدة.

ويتواجد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في الحجر الصحي أيضا، بعدما خالط وزير الصحة يعقوب ليتسمان، الذي أصيب بالفيروس، فيما أظهر فحص أجري لنتنياهو أنه لم يُصب بالفيروس.