الكرملين: بوتين لا ينوي التواصل مع ترامب بخصوص وضع أسواق النفط

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا ينوي في الوقت الحالي التواصل مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخصوص الوضع الحالي لأسواق النفط العالمية.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الصدد: "في الوقت الحالي، لا يخطط الرئيس الروسي للقيام بذلك".

كما أفاد بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا ينوي خلال الأسبوع الجاري التواصل مع الرياض بخصوص وضع أسواق النفط الحالي.

وقال بيسكوف: "لا، لم نخطط للاتصال. لكني أكرر مرة أخرى، الترتيبات للاتصالات الهاتفية تجري بسرعة كبيرة، وإذا لزم الأمر، يتم إجراؤها على الفور".

وانهارت أسعار النفط العالمية في أوائل آذار/ مارس، وذلك بسبب عدم قدرة "أوبك+"، على التوافق، إما على تغيير معايير الاتفاقية لخفض إنتاج النفط أو تمديدها. وهكذا، منذ 1 نيسان/ أبريل، لم يلتزم أي من المشاركين بالحد من استخراج المواد النفطية.

في الوقت نفسه، بدأت أسعار النفط الآن بالنمو بشكل سريع، بما في ذلك على خلفية أنباء عن مؤتمر "أوبك+"، القادم المقرر عقده في الـ9 من نيسان/ أبريل الجاري.