الكرملين: محاولات الولايات المتحدة الأمريكية "خصخصة" الفضاء غير مقبولة

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن محاولات "خصخصة" الفضاء بشكل أو بآخر لن تكون مقبولة تماما.

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، معلقاً على مرسوم وقعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الاستخراج التجاري للموارد في الفضاء: "هناك نوع من خصخصة الفضاء بشكل أو بآخر، والآن أجد صعوبة في القول ما إذا كان يمكن اعتبار ذلك محاولة لخصخصة الفضاء، فإن هذه المحاولات لن تكون".

وأشار إلى أن هذه القضية ما زالت بحاجة إلى دراسة من وجهة نظر قانونية، موضحاً أنه "في هذه الحالة، بالطبع، نحتاج إلى إجراء تقييم قانوني لمثل هذه القرارات".

وقد شدد ترامب على أن واشنطن لا تعترف باتفاق الأنشطة في القمر والأجسام الفضائية الأخرى، الذي تم تبنيه في ديسمبر/كانون الأول عام 1979 بموجب قرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي هذا السياق وجه الرئيس الأمريكي لوزير خارجيته، مايك بومبيو، بـ "معارضة أي محاولة من قبل أي دولة أخرى أو منظمة دولية للنظر في اتفاق الأنشطة في القمر والأجسام الفضائية الأخرى باعتباره وثيقة تعكس القانون الدولي العادي".

وقع الرئيس الأمريكي، أمس الاثنين، مرسوما حول استخراج الموارد من الفضاء ينص على عدم اعتبارها ملكا عاما للبشرية ويقضي بتحفيز المؤسسات الخاصة على العمل في هذا المجال.

ويأتي هذا المرسوم الجديد في ظل إطلاق الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية، عام 2019، برنامجا جديدا لاستكشاف القمر ينص على تنفيذ عملية هبوط فريق رواد عليه عام 2024 وإرسال رواد إلى المريخ في أواسط الثلاثينيات من القرن الحالي.