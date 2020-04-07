"روسكوسموس": خطط ترامب لاستكشاف موارد القمر عدوانية

أعلن سيرغي سافيلييف، نائب المدير العام لشركة "روسكوسموس" الحكومية للتعاون الدولي، أن الخطط العدوانية الأمريكية بإعطاء الأمريكيين الحق في استخراج موارد الفضاء دون اعتبارها ملكا عاما للبشرية تضر بالتعاون الدولي.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما في 6 أبريل/ نيسان، يضمن حق الأمريكيين في استخراج موارد الفضاء، وأوعز بمناقشة اتفاقيات مع دول أخرى حول استخدام وتطوير واستخراج الموارد على القمر والأجسام الفضائية الأخرى في غضون ستة أشهر.

ونقلت الخدمة الإعلامية للشركة قول سافيلييف إن "محاولات عدم اعتبار المجال الجوي ملكا عاما للبشرية والخطط العدوانية للاستيلاء على أراض من الكواكب الأخرى بالكاد تجعل البلدان تتعاون بشكل مثمر".

وأضاف "لقد كانت هناك أمثلة في التاريخ عندما قررت دولة ما البدء في الاستيلاء على الأراضي لصالحها - الجميع يتذكر ماذا نتج عن ذلك".