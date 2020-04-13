روسيا: 2558 إصابة جديدة بكورونا... والإجمالي 18328 حالة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 2558 إصابة جديدة بالفيروس في 62 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 1355 إصابة في العاصمة موسكو و 495 حالة بضواحي العاصمة، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 18328 إصابة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 2558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 62 إقليماً روسيا". ليصل عدد الحالات المؤكدة في 82 إقليماً إلى 18328".

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 1355 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، و 495 إصابة بضواحي العاصمة، وكذلك سجلت مدينة سان بطرسبورغ 121 حالة...

وتابع المقر في بيانه: "غادر 179 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، بذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 1470 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 18 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 الساعة الماضية وإجمالي الوفيات 148 شخصا.

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وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.