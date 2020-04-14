لافروف: موسكو تحذر من محاولات تسييس موضوع فيروس كورونا

وقال لافروف في مقابلة بالفيديو مع وسائل إعلام روسية وأجنبية: "أحذر من محاولة تسييس موضوع فيروس كورونا - وهذا لا يتعلق بمنظمة الصحة العالمية فحسب، ولكن أيضًا بالاتهامات الموجهة ضد بلد معين. الأفضل الآن التركيز على خطوات محددة لوقف الوباء، ومنع انتشاره، لتقليل الضرر - بشكل أساسي على صحة الناس وحياتهم".

وبحسب الوزير الروسي، تواصل منظمة الصحة العالمية لعب "دور تنسيقي مهم في المساعدة على مكافحة الوباء"، وهو ما ينعكس في القرار التوافقي للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي الإعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين.

في وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى بأنه يمكن أن يسحب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية. إذ انتقد ترامب المنظمتين لكونهما، في رأيه، يضران بالمصالح الأمريكية. على وجه الخصوص، وفقًا لترامب، سهلت منظمة التجارة العالمية الإجراءات التجارية الصينية "غير العادلة" ضد الولايات المتحدة، وكانت منظمة الصحة العالمية "تركز كثيرًا على الصين"، على الرغم من أنها تتلقى أغلب التمويل من الولايات المتحدة. في هذا الصدد، وعد ترامب بمراجعة تمويل منظمة الصحة العالمية.