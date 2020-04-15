رئيس طاجيكستان يشكر الرئيس الروسي على تقديم المساعدات في مكافحة فيروس كورونا 

أعلنت خدمة الصحافة في الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمانوف، ناقشا في محادثة هاتفية انتشار فيروس كورونا، كما شكر رحمانوف المساعدات الإنسانية التي قدمتها روسيا.