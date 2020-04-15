بعد وقف التمويل الأمريكي لـ"الصحة العالمية".. وزير الخارجية الألماني: اللوم لا يفيد

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن إلقاء اللوم في الوقت الحالي لن يساعد أحدًا.

ولفت الوزير الألماني إلى أهمية التعاون بشكل وثيق بين الدول لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19"، وذلك على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية.

وأكد الوزير الألماني، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء "اللوم لا يساعد. الفيروس (كورونا) لا يعرف حدودًا. يجب أن نعمل بشكل وثيق ومجتمعين ضد الوباء".

Jeder Tag, den Kontaktsperren zu früh aufgehoben werden, kann für viele Menschen dramatische Folgen haben. Wir müssen alles tun, um ein solches Szenario zu vermeiden. Wir brauchen eine Exitstrategie, die alle Risiken sorgfältig abwägt. #COVID19 (1/2) — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) April 15, 2020

وأضاف "أحد أهم الاستثمارات هو تقوية ودعم الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في تطوير الاختبارات والبحث عن العلاج".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الثلاثاء، توجيه إدارته لتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية.

وأضاف ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية بشأن جائحة كورونا، منظمة الصحة العالمية فشلت في الحصول على المعلومات الكافية بشأن فيروس كورونا ونشرها بطريقة شفافة.

وتابع، "إخفاقات منظمة الصحة العالمية تسببت في وفاة الآلاف... كان يمكن إنقاذ الكثير من الأرواح لو أن منظمة الصحة أرسلت مبكرا خبراء إلى الصين.. قدمت معلومات خاطئة حصلت عليها من الصين".