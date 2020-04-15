بيسكوف يرد على مقالات "نيويورك تايمز" التضليلية ويصفها بـ"الهراء"

أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن أسفه لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" من معلومات تضليلية عن الوضع الصحي في روسيا واصفا إياها بـ"الهراء".

مضيفا بأن "مثل هذه الصحيفة المرموقة تنشر المزيد والمزيد من الهراء".

هذا ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مواد تتهم روسيا بتنظيم نظام التضليل فيما يتعلق بقضية صحية يفترض أنها تساهم في انتشار الأمراض الخطيرة، بما في ذلك الفيروسات التاجية وإيبولا وغيرها.

وأجاب بيسكوف على سؤال الصحفيين: "لن يكون هناك رد فعل من موسكو ، لا نعتقد أن مثل هذه المنشورات منخفضة الجودة تستحق نوعا من رد الفعل. من المؤسف أن مثل هذه المنشورات تخرج من صحف محترمة وذات سمعة جيدة، تنشر وتنشر المزيد والمزيد من مثل هذا الهراء".

هذا ودعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات قضائية بحق صحيفة "نيويورك تايمز" حول المعلومات المضللة في ظل انتشار جائحة كورونا.

وقالت زاخاروفا عبر موقع "فيسبوك": "نقلت وسائل الإعلام أن وزير الخارجية الأمريكية هدد بمقاضاة جميع وسائل الإعلام المتورطين في نشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا".

وأضافت: "ابدأوا بصحيفة نيويورك تايمز"، مشيرة إلى المقالة التي نشرتها الصحيفة بعنوان "حرب بوتين الطويلة ضد العلوم الأمريكية"، مؤكدة أنها "تحفة من التضليل".