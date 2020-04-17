بوتين: لم نجتز ذروة انتشار فيروس كورونا بعد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن ذروة وباء فيروس كورونا لم نجتازها بعد.

وأضاف الرئيس الروسي "المخاطر المرتبطة بانتشار الوباء لا تزال مرتفعة للغاية، و لم يتم تجاوز الذروة بعد ، وعدد الإصابات آخذ في الازدياد، ليس فقط في موسكو، بل كذلك في الأقاليم الروسية الأخرى.

وتابع الرئيس الروسي "يجب أن تكون جميع المستشفيات المتخصصة بمكافحة فيروس كورونا، مجهزة بكامل المعدات الطبية اللازمة، والكوادر الطبية المزودة بوسائل الحماية، إضافة إلى المراقبة المستمرة".

وأكد بوتين المباشرة بإنشاء صندوق خاص لدعم مكافحة فيروس كورونا في روسيا، يكون جاهزا يوم 28 من الشهر الجاري.

وأضاف بوتين "تم تخصيص 95 ألف سرير متخصص في تقديم العلاج لمرضى كورونا في الأقاليم، في يوم 3 أبريل تم تجهيز 30% من هذه الأسرة، ووفقا للمعلومات المتوفرة لدينا سيكتمل العدد يوم 28 من الشهر الجاري".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق أنه يجب استخدام إمكانيات وزارة الدفاع الروسية في مواجهة فيروس كورونا، إذا دعت الضرورة لذلك.

وسبق لمقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، أن أعلن اليوم الجمعة، تسجيل 4069 إصابة جديدة بالفيروس في 78 إقليماً من أقاليم البلاد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 32008 إصابة، مشيراً إلى تسجيل 41 حالات وفاة بالفيروس خلال الـ24 الساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 273 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة).