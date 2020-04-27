بيسكوف: إجراء القمم عن بعد سيبقى حتى بعد إزالة جميع قيود الحجر الصحي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا مفر من اجتماعات رؤساء الدول، لكن سيتم إجراء القمم عن بعد حتى بعد إزالة جميع قيود الحجر الصحي.

تم عقد قمة G20 الأخيرة عبر الإنترنت بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال بيسكوف في مقابلة مع جريدة "أرغومينتي إي فاكتي": "رغم كل الإجراءات لضمان الأمن الرقمي لمثل هذه المفاوضات، فإنها لا تزال غير قادرة على استبدال التواصل المباشر وجهًا لوجه، عندما يمكن لرؤساء الدول مناقشة القضايا الأكثر حساسية. لذلك لا مفر من مؤتمرات القمة وجهًا لوجه".

وأضاف أن التنسيق عن بعد له مزاياه الخاصة.

وقال بيسكوف "لذلك أعتقد أنه سيبقى حتى عندما ترفع كل قيود الحجر الصحي".