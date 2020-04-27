الكرملين: من المبكر الحديث عن تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إنه لا ينبغي للمرء أن ينغمس في التفاؤل المفرط فيما يتعلق بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، حيث يتفاعل البلدان في المواقف الصعبة، فمن المبكر الحديث عن تطبيع العلاقات الثنائية.

موسكو - سبوتنيك.وقال بيسكوف، خلال مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" (الحجج والحقائق): "لا أود الإفراط بالتفاؤل هنا. نعم، نحن نتفاعل في المواقف الصعبة. نعم، نحن نعمل معا عندما يكون ذلك مفيدًا للطرفين. وقبل ذلك، في مثل هذه الحالات، لم يتم قطع الاتصالات".

وأشار إلى أنه لا ينبغي نسيان الموقف المتشدد للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاه روسيا، موضحاً أنه "إلى جانب جميع التقييمات الإيجابية التي عبر عنها الرئيس الأمريكي، دعونا لا ننسى تصريحاته التي تقول "إنه الرئيس الذي يتخذ أشد المواقف ضد روسيا". لذلك، في رأيي، ليست هناك حاجة للحديث عن تطبيع العلاقات الثنائية بعد".

مضيفا بأن روسيا والولايات المتحدة تتعاونان في قطاع الفضاء وهناك حوار بين العسكريين لأنهما يعملان في كثير من الأحيان في نفس مناطق من العالم، ويجب تجنب الاشتباكات غير المرغوب فيها.

هذا وتشهد العلاقات الروسية الأمريكية توترا منذ سنوات، على خلفية الاتهامات التي وجهتها واشنطن لموسكو، بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مرورا بالخلافات التي نشبت حول أوكرانيا، إثر عودة شبه جزيرة القرم لروسيا، بالإضافة للأزمة السورية، وانسحاب واشنطن من اتفاقية الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى الموقعة مع موسكو عام 1987.