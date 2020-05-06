الدفاع الروسية تبدأ "غدا" سحب وحدات الحماية الكيميائية والبيولوجية من إيطاليا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع ستبدأ، غدا، سحب وحدات الحماية الكيميائية والبيولوجية من إيطاليا.

وقال شويغو، خلال مقابلة في المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي: "غدا نبدأ سحب وحدات الحماية الكيميائية والبيولوجية من إيطاليا. أطلب من مدير هيئة الأركان العامة تنظيم استقبال رسمي للوحدات وتقديم مقترحات لترقية أفراد عسكريين وأطباء متميزين وكل من شارك في تطهير المدن والمنشآت في إيطاليا".

I medici russi nei centri per anziani infestati dal virus, Servizio di TGCOM24 #DallaRussiaConAmore pic.twitter.com/yKzPt5oi3X — ConsolatoRussoMilano (@ConsolatoRusso) March 28, 2020

منذ 22 مارس آذار، وصلت 15 طائرة تابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية إلى إيطاليا مع علماء الفيروسات العسكريين وخبراء من وزارة الدفاع في مجال علم الأوبئة. أوصلت ثمانية فرق طبية إلى جبال الأبنين لمكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى معدات لتشخيص المرض وتدابير التطهير.

في 21 مارس، شكر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المساعدة، وجاء وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو شخصيًا إلى قاعدة براتيكا دي ماري الجوية لاستقبال الطائرات الروسية وأعرب عن امتنانه لروسيا.