موسكو تبدأ بتخفيف قيود العزل تدريجيا

أعلن محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأربعاء، عن السماح باستئناف عمل المؤسسات الصناعية وشركات البناء في موسكو اعتبارا من 12 أيار/ مايو بشكل كامل.

موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين، خلال لقاء مع الرئيس بوتين عبر "الفيديوكونفرانس": "إن استقرار ما يسجل حالياً في موسكو بعدد الوفيات جراء الوباء يسمح بإمكانية العمل لجميع الشركات الصناعية، ولجميع شركات البناء، وليس جزء منها كما هو الآن، اعتبارا من تاريخ 12 أيار/مايو".

وأضاف المحافظ: "هذا مهم لاقتصاد المدينة، ومهم جدا لاقتصاد البلاد، لأن طلبات مؤسسات موسكو تنشئ 3.5 مليون فرصة عمل في البلاد".

هذا وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في روسيا، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 559 10 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا، خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي المصابين في البلاد 165 ألفا و929 حالة. وأشار البيان إلى أن أكثر حالات الإصابة سجلت في موسكو - 5858 حالة، وفي مقاطعة موسكو - 829 حالة، وفي مدينة سان بطرسبورغ - 312 حالة.

وأكد البيان أن عدد حالات الوفاة في روسيا، خلال 24 ساعة، بلغ 86 حالة وفاة، ليبلغ الإجمالي 1537 حالة.

وذكر البيان، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في روسيا، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بلغ 1462 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 21 ألف و327 شخصا.