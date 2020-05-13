وزير الصحة الروسي: رئيس الوزراء قريب من التعافي والعودة إلى مكتبه الأسبوع المقبل

تحدث وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، عن إمكانية عودة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين إلى مكتبه الأسبوع المقبل لمباشرة عمله من هناك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس "كورونا".

وصرح موراشكو لوكالة "سبوتنيك"، عن اقتراب رئيس الوزراء من التعافي وإمكانية بدء عمله الأسبوع القادم من مكتبه.

قائلا "نأمل أن يكون في الأسبوع المقبل بمكتبه، حالته الصحية اليوم تسمح له بالعودة إلى عمله".

يذكر بأن رئيس الوزراء الروسي كان قد أبلغ في 30 أبريل/نيسان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن إصابته بفيروس "كورونا"، ليخضع لفترة العلاج في المستشفى، ويتم تعيين النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلاؤوسوف رئيسا بالنيابة للحكومة.

كما وأكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء الروسية، بأن ميشوستين كان على تواصل دائم مع أعضاء الحكومة.

يذكر بأن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف تحدث لـ"سبوتنيك"، يوم الثلاثاء، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" في إجابة عن سؤال في هذا الشأن: "نعم، أصبت بالمرض وأخضع للعلاج".

ووفقا لبيسكوف، فهو موجود في المستشفى في الوقت الراهن لتلقي العلاج.