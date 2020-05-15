بوتين: تجهيز أكثر من 148 ألف سرير في روسيا لمرضى فيروس "كورونا"

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن أكثر من 148 ألف سرير مخصص لمرضى فيروس كورونا المستجد تم تجهيزها، قبل الـ14 من مايو/أيار، في المناطق الروسية.

وقال بوتين خلال اجتماع لافتتاح مراكز طبية تابعة لوزارة الدفاع في الأقاليم الروسية لتقديم المساعدة للمرضى المصابين بـ"كوفيد 19": "أشير إلى أنه حتى 14 مايو/أيار، في مناطق (أقاليم) روسيا، تم وضع وتجهيز بكل ما هو ضروري أكثر من 148 ألف سرير من هذا النوع (الخاص بمرضى كوفيد19)".

وحول اتخاذ قرار الخروج من القيود المفروضة بسبب كورونا، قال بوتين "إن جميع الأقاليم كان يجب أن تقدم خططها للخروج التدريجي من نظام القيود المفروضة مضيفا "بجب أن تأخذ هذه الخطط في الاعتبار الوضع الحقيقي على الأرض، وتضمن متطلبات السلامة بصرامة، وتحمي حياة الناس وصحتهم، وتعتمد على تقييم مستوى ودرجة التهديدات المحتملة. والكلمة الأخيرة هنا ستكون للأطباء والمتخصصين".

وأشار إلى أن التدابير التي اتخذتها روسيا لمواجهة فيروس كورونا تسمح بالانتقال إلى الخروج التدريجي من نظام القيود التي فرضت بسبب انتشار العدوى، لكن هذا الخروج يجب أن يكون خطوة بخطوة.

كما وجه بتهيئة الظروف لاستئناف عمل شركات القطاعات الاقتصادية الأساسية، اعتبارا من 12 مايو/أيار.

وأعلن مضاعفة عدد الفحوصات الطبية للكشف عن العدوى بفيروس كورونا المستجد بداية من منتصف شهر مايو/أيار لتصل إلى 300 ألف فحص في اليوم.

هذا وأعلنت غرفة عمليات مكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بواقع 10598 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 262843. وخلال الـ24 الساعة الماضية توفي 113 شخصًا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2418.