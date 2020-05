الدفاع الروسية تعلن سحب جميع العسكريين المشاركين في مكافحة كورونا من صربيا

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين: "أعادت طائرة "إيل-76" التابعة لطيران النقل العسكري لقوات الفضاء الروسية إلى مطار تشكالوفسكي (ضواحي موسكو) آخر مجموعة من الأفراد العسكريين والمعدات العسكرية الخاصة من المفرزة المشتركة لوزارة الدفاع الروسية، التي قامت بمهام المساعدة في مكافحة عدوى الفيروسات التاجي في جمهورية صربيا. وأكملت هذه الرحلة إعادة المتخصصين والمعدات العسكرية الروسية من جمهورية صربيا".

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation