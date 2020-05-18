الدفاع الروسية تعلن سحب جميع العسكريين المشاركين في مكافحة كورونا من صربيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة جميع العسكريين، الذين ساعدوا في مكافحة فيروس كورونا في صربيا.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين: "أعادت طائرة "إيل-76" التابعة لطيران النقل العسكري لقوات الفضاء الروسية إلى مطار تشكالوفسكي (ضواحي موسكو) آخر مجموعة من الأفراد العسكريين والمعدات العسكرية الخاصة من المفرزة المشتركة لوزارة الدفاع الروسية، التي قامت بمهام المساعدة في مكافحة عدوى الفيروسات التاجي في جمهورية صربيا. وأكملت هذه الرحلة إعادة المتخصصين والمعدات العسكرية الروسية من جمهورية صربيا".

وأكد البيان أن جميع العسكريين، الذين وصلوا يخضعون لقياس الحرارة وتدابير صحية ووبائية إلزامية، بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم معالجة خاصة للمعدات والطائرات العسكرية التي وصلت إلى المطار.

وأعلن، في وقت سابق، أنه سيتم في 18 مايو/أيار، إعادة أكثر من 20 عسكريًا وسبع وحدات من المعدات العسكرية الخاصة عن طريق أربع رحلات جوية إلى روسيا من صربيا.

يذكر أن ثمانية فرق طبية شاركت في فحص وعلاج 881 مريضاً مصابين بـفيروس كورونا. وأجرى علماء الأوبئة والفيروسات الروس تقييماً وتحليلاً للوضع الوبائي، وقدموا توصيات بشأن تنفيذ تدابير مكافحة الأوبئة في المرافق الطبية في أكثر من 30 مدينة في صربيا.