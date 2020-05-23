بوتين يكلف الحكومة بدراسة وضع تعرفة خاصة لنقل النفط خلال اتفاق "اوبك+"

موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص التكليف الرئاسي: "على الحكومة الروسية دراسة مسائل إمكانية اتخاذ قرار حول وضع تعرفات خاصة لنقل النفط ومشتقاته عبر "ترانس نفط" و"السكك الحديدية الروسية" خلال فترة سريان اتفاقية "اوبك+"

كما كلف الرئيس الروسي الحكومة الروسية ضمان "عدم فرض العقوبات بسبب اختلاف مستوى حجم الانتاج عن المؤشرات الموجودة في البيانات التقنية لآبار النفط".

واتفقت الدول الأعضاء في صفقة "أوبك+"، في 12 نيسان/أبريل الحالي، على خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، في أيار/مايو – حزيران/ يونيو، وبمقدار 7.7 مليون برميل في النصف الثاني من العام الحالي، وبمقدار 5.8 مليون برميل أخرى حتى نهاية نيسان/ أبريل 2022.

وتأتي التخفيضات بالمقارنة مع إنتاج تشرين الأول/ أكتوبر 2018، كقاعدة مرجعية لعملية الخفض، ولكن روسيا والمملكة العربية السعودية، أخذتا على عاتقهما 11 مليون برميل يوميا، قياسا مع الكل هناك انخفاض بنسبة 23 بالمئة و 18 بالمئة و 14 بالمئة على التوالي.