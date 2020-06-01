الصحة الروسية: لا يوجد نقص في معدات الوقاية الشخصية للأطباء بجميع المؤسسات

أكدت وزارة الصحة الروسية، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد أي نقص في معدات الوقاية الشخصية في جميع المؤسسات الطبية، بل هناك مخزون احتياطي.

وقال نائب وزير الصحة فيكتور فيسينكو: "حتى الآن تؤكد البيانات، أنه لا يوجد نقص في معدات الوقاية الشخص للأطباء في جميع المناطق ".



أعلن مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا الاثنين، عن تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا بنسبة 2.2 بالمئة، حيث تم تسجيل 9035 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ الإجمالي 414878.

وخلال منتصف الأسبوع الماضي، بلغ الارتفاع اليومي لعدد الإصابات 2.3 بالمئة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، إذ أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، يوم الخميس الماضي، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، إلا أنه شدد على أنه سيتم الحفاظ على نظام القيود العامة حتى الحصول على لقاح فعال.