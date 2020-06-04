وصول الدفعة الثانية من المساعدات الأمريكية إلى موسكو... فيديو

أكدت السفارة الأمريكية لدى روسيا، أن طائرة محملة بدفعة ثانية من 150 جهاز تنفس اصطناعي أمريكي وصلت إلى موسكو.

وكتبت المتحدثة باسم البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، ريبيكا روس، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "وصلت الآن طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى موسكو، من الشعب الأمريكي للروس".

Сейчас в Москву прибывает самолёт с гуманитарной помощью от американского народа для россиян. США передают в дар 200 столь необходимых аппаратов ИВЛ на сумму 5,6 млн долларов, чтобы помочь России в борьбе с пандемией #COVID19. @MID_RF @USAID pic.twitter.com/y68h8rQrIo — Посольство США в РФ (@USEmbRu) June 4, 2020

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، أنها خصصت 200 جهاز تنفس اصطناعي لروسيا لمواجهة وباء كورونا المستجد، وتم إرسال أول دفعة المؤلفة من 50 جهازًا إلى موسكو في أواخر شهر مايو/أيار.

وأرسلت روسيا، في شهر أبريل/نيسان، طائرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية محملة بالإمدادات والمعدات الطبية. وقالت وزارة الخارجية في هذا الصدد إن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تبادلتا المساعدة في أكثر من مرة في الماضي، ولا شك بانهما ستستمران في ذلك.